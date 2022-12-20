Внутренняя угроза для зернового коридора: кто стоит за GNT Terminals

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В условиях полномасштабной войны и блокирования агрессором части украинских портов, экспорт зерна стал вопросом национальной безопасности. На дипломатическом уровне Украина смогла добиться значительных успехов. Бизнес, который включен в логистическую цепочку, тоже постепенно адаптируется к новой ситуации. Однако сейчас особенно важно, чтобы все звенья работали прозрачно и честно, не ставя под угрозу весь экспорт. К сожалению, как минимум, один из активных участников зернового коридора, вызывает серьезные опасения. Речь идет о компании GNT Terminals, которую налоговики подозревают в хищении более 50 млн долларов. Давайте разберемся, что это за бизнес и какие риски для государства возникают из его участия в зерновой сделке.

Оффшорная схема

По данным Центра транспортных стратегий, с 1 августа 2022 года и по сегодняшний день из портов Большой Одессы вышло уже 501 судно, которыми экспортировано более 12 млн тонн украинского продовольствия в страны Европы, Азии и Африки. Значительная часть этой продукции прошла через GNT Terminals, а точнее через целую цепочку связанных компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.

GNT Terminals, а точнее, GN Terminal Enterprises Ltd зарегистрирована на Кипре и является частью группы GNT. Этот вертикально-интегрированный комплекс включает немало юридических лиц, связанных с грузоперевозками через порт Одессы. Например, зарегистрированную в Дубае в 2014 году GNT Trade DMCC («Джи-ен-ти Трейд при Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой бирже»). Эта компания примечательна тем, что на данный момент владеет украинской ООО «Олимпекс купе Интернешнл». Последняя появилась на украинском рынке еще в 90-е годы, а уже к началу 2010-х стала одним из основных стивидоров одесского порта, держа под своим контролем 3 и 4 причалы.

Здесь важно сделать пояснение — на тот момент частный бизнес вообще не должен был заниматься экономической деятельностью в портах. Украина долгое время сохраняла государственную монополию в этой сфере. Тем не менее, в Одессе еще в 90-е изобрели схему государственно-частного партнерства, которая позволила поделить рынок между «своими». Одним из таких допущенных к кормушке оказалось ООО «Олимпекс купе Интернешнл». Две ключевые фигуры, стоящие за этим бизнесом, равно как и за всем разросшимся холдингом GNT, — это Владимир Науменко и Сергей Гроза. Хотя формально все эти юрлица на Кипре или в ОАЭ зарегистрированы на граждан этих стран, конечными бенефициарами выступают Гроза и Науменко.

Присвоение 50 млн долларов без последствий

Оба бизнесмена начинали еще в девяностых. Сфера их интересов довольно широкая: от производства и экспорта металла, до зернотрейдинга и продажи другой агропродукции. При этом Науменко и Гроза сохранили своеобразный подход тех лет: коктейль из сложных схем ухода от налогов и особой любви к офшорам. Результат можно найти в судебном реестре — Верховный суд Украины вернул на повторное рассмотрение дело о присвоении 50 млн долларов.

Речь об истории, начавшейся еще в 2018 году. Тогда ООО «Олимпекс купе Интернешнл» после продажи зерна за границу не завела деньги в Украину. Весь доход — упомянутые выше 50 млн долларов — был выведен на подконтрольные бизнесменам иностранные компании. Науменко и Гроза придумали схему незаконного зачета с большим количеством юрлиц, практически все из которых имеют признаки фиктивных. Сколько налогов получила Украина? Ноль. Но что еще хуже, махинаторы не были привлечены к ответственности.

Налоговики попытались добиться справедливости: через суд они потребовали арестовать активы компании из-за фиктивных операций и уклонения от уплаты налогов. Однако Одесский суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Ситуация дошла до Верховного суда. Там проблему заметили и вернули дело на повторное рассмотрение. Проблема в том, что вернули обратно в Одессу, где у предпринимателей есть все шансы «решить вопрос» в свою пользу. Впрочем, стоит последить, станет ли суд на сторону государства или решит и дальше продолжит закрывать глаза на явное нарушение закона. Есть надежда, что в нынешних условиях войны адекватность, а с нею и справедливость восторжествуют, и дело получит ход. Но так это или нет покажет лишь время.

Уголовные дела исчезают

Конечно, зная украинские реалии, можно предположить, что следствие — просто манипуляция. Работал себе бизнес годами, а тут его решили потопить. Однако факты подтверждают обратное. Собственники бизнеса (Науменко и Гроза), — да и сам бренд имеют весьма сомнительную репутацию.

Сомнительную до такой степени, что в 2021 году под стенами Офиса Генерального прокурора состоялся пикет, организованный «Общественным движением ветеранов и волонтеров АТО». Протестующие требовали провести расследование и устранить схемы незаконных поставок зерна через одесский порт. Среди фамилий одесских чиновников, причастных к делу, звучало и название компании, участвовавшей в сговоре — «Олимпекс купе Интернешнл». Благодаря общественному резонансу дело все же было открыто.

Следователи из генпрокуратуры получили разрешение суда на изъятие и изучение документов ООО «Олимпекс купе Интернейшнл». По предварительной оценке, только за 2016-2017 год эта организация провела экспортные операции на сумму более 4,5 млрд грн, нанеся колоссальный урон бюджету из-за неуплаты налогов (снова знакомые офшоры и фиктивные фирмы-однодневки). Одна из статей, по которой было открыто дело — Ст. 212 – уклонение от уплаты налогов. В схеме присутствовало немало иностранных компаний, оформленных на подставных лиц. Чаще — граждан Кипра или других похожих юрисдикций. Однако в некоторых случаях махинаторы не усложняли себе жизнь и регистрировали бизнес не своих же сотрудников. Один из примеров — швейцарская компания Душана Денича — финансового директора «Олимпекс купе Интернешнл».

Тот факт, что громкое дело затягивается для владельцев «Олимпекс купе Интернешнл» тоже не новость. Сергей Гроза уже проходил по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах еще в 2007 году. Тогда прокуратура Печерского района Киева возбудила уголовное дело № 56-1461 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 ККУ. Подозреваемый Гроза согласился на подписку о невыезде, в рамках которой должен был вернуться из Франции в Украину. Но не сделал этого и был объявлен в международный розыск. По линии Интерпола Грозу задержали весной 2008 года во Франции, после чего экстрадировали в Киев. Казалось бы, по пустяковому делу не будет столько международной работы, но по странному стечению обстоятельств уже в Украине дело было прекращено.

Риски для зернового коридора

Выходит, что сейчас критический экспорт зерна из страны во многом зависит от предпринимателей с сомнительным прошлым, фигурантов нескольких уголовных дел. Как сильно это повышает риски, кажется, очевидно. Ежегодно Украина экспортирует около 45 млн тонн зерна. Налоги и выплаты в бюджет от этих операций — важный источник пополнения средств для страны.

Сегодня, когда украинская экономика во многом зависит от помощи наших союзников, особенно важно беречь каждый источник получения средств, каждый прибыльный сегмент экономики. И что не менее важно — беречь репутацию. Зерновой коридор — один из ключевых источников денег в бюджет. Поэтому так важно понимать, кто и почему включен в этот процесс, и не будет ли ситуации, где один из участников снова захочет обойтись без уплаты налогов.