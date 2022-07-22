Украина и РФ подписали с Турцией и ООН два отдельных соглашения об экспорте зерна

Представители Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле подписали при поддержке ООН два идентичных соглашения о возобновлении экспорта зерна из украинских портов. "Общественное" вело трансляцию подписания соглашений.

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Один документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Аналогичный документ раздельно подписали представители Турции, ООН и Российской Федерации.

Обращаем внимание, что Украина не подписывала общий документ с Россией .

По предварительной информации, в соглашениях говорится, что порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" остаются под полным контролем Украины. Находиться там будут право исключительно те суда, которые перевозят зерно.

По словам президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, коридор заработает в ближайшие дни. Речь идет о 120-дневном периоде, в течение которого суда с зерном смогут выйти из портов.

По информации агентства "Интерфакс", стороны договариваются о следующем:

максимальные гарантии безопасности для всех судов, участвующих в этой инициативе;

создание под эгидой ООН в Стамбуле совместного координационного центра (СКЦ), включающего представителей всех сторон;

создание и работа на судах, участвующих в инициативе, инспекционных групп из представителей сторон, осматривающих суда в портах, определенных Турцией, при входе/выходе в Турецкие проливы для проверки отсутствия на борту несанкционированных грузов и персонала.

Торговые суда должны быть предварительно зарегистрированы в СКЦ и должны находиться под техническим контролем при проходе морским гуманитарным коридором, согласованным всеми сторонами.

"Ни военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное СКЦ, без разрешения СКЦ и исключительно после консультации со всеми Сторонами", - отмечается в тексте соглашения.

Напомним, согласно плану экспорта украинского зерна, согласованного в Стамбуле, вывоз будет осуществляться через три украинских порта и будет контролироваться группой под эгидой ООН.

В результате в Украине 22 млн тонн зерна заблокированы в украинских портах. Блокада портов создала угрозу продовольственного кризиса и голода во многих странах, зависящих от импорта зерна. В этой связи мировые лидеры несколько месяцев пытались найти пути разблокирования портов, чтобы поставить украинское зерно на мировые рынки.

При этом РФ пыталась всячески помешать разблокированию, в частности, военно-морской флот России получил приказ заминировать акваторию Черного моря у портов Одессы и Очакова и уже заминировал реку Днепр, чтобы помешать экспорту украинского зерна.