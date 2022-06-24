Росія збирається мінувати Чорне море поблизу українських портів, щоб не дозволити вивезти зерно — Guardian

Військово-морський флот Росії отримав наказ замінувати акваторію Чорного моря поблизу портів Одеси та Очакова та вже замінував частиниу річки Дніпро. Про це повідомляє видання Guardian із посиланням на американську розвідку.

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Відомо, що Росія хоче спробувати заблокувати можливе вивезення українського зерна з портів. У Пентагоні вважають, що всі дії країни-агресора вказують на узгоджену стратегію досягнення цієї мети.

"Ми можемо підтвердити, що, незважаючи на публічні заяви Росії про те, що вона не мінує північно-західну частину Чорного моря, Росія насправді розміщує міни у Чорному морі біля Очакова. У нас також є дані про те, що російські війська раніше замінували річку Дніпро", - розповів на умовах анонімності чиновник із США.

Зазначимо, що проблема розблокування морського експорту України через загрозу всесвітнього голоду перебуває у фокусі уваги світових лідерів, залишаючись невирішеною, вже понад два місяці.

Український уряд вже розробив два маршрути для експорту зерна, які проходитимуть через Польщу та Румунію.

При цьому потрібно врахувати, що Україна постачає десяту частину світового експорту пшениці, і до вторгнення РФ 95% усієї зернової країни експортувала через порти.