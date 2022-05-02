В ООН вважають блокування українського зернового експорту загрозою глобального голоду

Через російську агресію в Україні в портах заблоковано 4,5 млн тонн зерна, призначеного на експорт. В ООН вважають, що це може погіршити глобальну продовольчу кризу.

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2 травня представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік заявив, що в українських портах було заблоковано 4,5 млн тонн зерна. Їх неможливо експортувати через закриті морські шляхи на тлі російського озброєного вторгнення. Про це пише агентство dpa.

"Голод не повинен бути зброєю", - сказав Фрік і закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу.

Різке зростання цін на продовольство та перебої з поставками з Росії та України поставили під загрозу ситуацію продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії, де населення постійно недоїдає, і де мільйони людей виживають за рахунок субсидованого хліба та дешевої локшини.

Нагадаємо, 28 квітня литовська влада заявила, що їхній порт у Клайпеді вже готовий до відвантаження українського зерна на експорт, а компанія "Литовські залізниці" вже відправила в Україні тестовий залізничний потяг.

Раніше, 26 квітня Україна розпочала експорт кукурудзи через румунський порт Констанца – було завантажено 71 тисяч тонн української кукурудзи до першого судна класу "панамакс". Цього ж дня Німеччина заявила про намір організувати зерновий міст для експорту української продукції.