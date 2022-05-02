В ООН считают блокировку украинского зернового экспорта угрозой глобального голода

Из-за российской агрессии в Украине в портах оказались заблокированы 4,5 млн тонн зерна, предназначенные на экспорт. В ООН считают, что это может усугубить глобальный продовольственный кризис.

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2 мая представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик заявил, что в украинских портах оказались заблокированы 4,5 млн тонн зерна. Их невозможно экспортировать из-за закрытых морских путей на фоне российского вооружённого вторжения. Об этом пишет агентство dpa.

"Голод не должен быть оружием", — сказал Фрик и призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.

Резкий рост цен на продовольствие и перебои с поставками из России и Украины поставили под угрозу ситуацию продовольствием в странах Ближнего Востока, Африки и некоторых регионах Азии, где население постоянно недоедает и где миллионы людей выживают за счет субсидируемого хлеба и дешёвой лапши.

Напомним, 28 апреля литовские власти заявили, что их порт в Клайпеде уже готов к отгрузке украинского зерна на экспорт, а компания "Литовские железные дороги" уже отправила в Украину тестовый железнодорожный состав.

Ранее, 26 апреля, Украина начала экспорт кукурузы через румынский порт Констанца — была загружена 71 тысяча тонн украинской кукурузы в первое судно класса "панамакс". В этот же день Германия заявила о намерении организовать "зерновой мост" для экспорта украинской продукции.