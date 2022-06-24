Россия собирается минировать Черное море вблизи украинских портов, чтобы не позволить вывезти зерно — Guardian

Военно-морской флот России получил приказ заминировать акваторию Черного моря вблизи портов Одессы и Очакова и уже заминировал реку Днепр. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на американскую разведку.

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Известно, что Россия хочет попытаться заблокировать возможный вывоз украинского зерна из портов. В Пентагоне считают, что все действия страны-агрессора указывают на согласованную стратегию по достижению этой цели.

"Мы можем подтвердить, что, несмотря на публичные заявления России о том, что она не минирует северо-западную часть Черного моря, Россия на самом деле размещает мины в Черном море возле Очакова. У нас также есть данные о том, что российские войска ранее заминировали реку Днепр", — рассказал на условиях анонимности чиновник из США.

Отметим, что проблема разблокирования морского экспорта Украины из-за угрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров, оставаясь нерешенной, уже более двух месяцев.

Украинское правительство уже разработало два маршрута для экспорта зерна, которые будут проходить через Польшу и Румынию.

При этом нужно учесть, что Украина поставляет десятую часть мирового экспорта пшеницы, и до вторжения РФ 95% всей зерновой страна экспортировала через порты.