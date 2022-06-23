Великобритания может помочь экспортировать зерно из Украины, — Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова помочь в операциях по разминированию украинского побережья Черного моря и рассматривает вопрос предоставления страховки судам для перевозки украинского зерна, заблокированного в портах. Об этом сообщает Reuters.

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"Что Великобритания, возможно, может предложить, прежде всего, так это опыт в области морского страхования и большой опыт в перемещении товаров, скажем так, через спорные районы моря", — отметил Джонсон.

Он отметил, что в вопросе разблокировки морских портов Великобритания также ведет тесные переговоры с турецкими и европейскими коллегами. Кроме того, параллельно Великобритания ведет диалог с Киев относительно разминирования побережья Черного моря, что необходимо для выхода кораблей из портов. Однако, одновременно это может позволить российским военным кораблям приблизится к Одессе.

Отметим, до войны в Украине через порты шло около 5 млн тонн экспорта в месяц. Однако сейчас порты в Одессе и Николаеве не могут работать. Поэтому Украина вынуждена вывозить товары через западные страны автотранспортом, с помощью ж/д сообщения и через дунайский порт баржами.

Украинское правительство уже разработало два маршрута для экспорта зерна, которые будут проходить через Польшу и Румынию.