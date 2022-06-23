Великобританія може допомогти експортувати зерно з України, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що його країна готова допомогти в операціях із розмінування українського узбережжя Чорного моря та розглядає питання надання страховки судам для перевезення українського зерна, заблокованого в портах. Про це повідомляє Reuters.

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"Що Великобританія, можливо, може запропонувати, перш за все, так це досвід у галузі морського страхування та великий досвід у переміщенні товарів, скажімо так, через спірні райони моря", - зазначив Джонсон.

Він зазначив, що у питанні розблокування морських портів Велика Британія також веде тісні переговори з турецькими та європейськими колегами. Крім того, паралельно Великобританія веде діалог з Київом щодо розмінування узбережжя Чорного моря, що необхідно для виходу кораблів із портів. Однак одночасно це може дозволити російським військовим кораблям наблизитися до Одеси.

Зазначимо, до війни в Україні через порти йшло близько 5 млн. тонн експорту на місяць. Проте зараз порти в Одесі та Миколаєві не можуть працювати. Тому Україна змушена вивозити товари через західні країни автотранспортом, за допомогою залізничного сполучення та через дунайський порт баржами.

Український уряд вже розробив два маршрути для експорту зерна, які проходитимуть через Польщу та Румунію.