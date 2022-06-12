Україна розробила два маршрути для експорту зерна через Польщу та Румунію, - МЗС

На території України зберігається до 30 млн. тонн зерна, які потрібно експортувати. Тому український уряд розробив два маршрути для експорту зерна, які проходитимуть через Польщу та Румунію.

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Про це повідомив на саміті безпеки у Сінгапурі заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сеник виданню Reuters.

За його словами, на території України зберігається до 30 млн. тонн зерна, які потрібно експортувати. Проте через блокаду морських портів Україна може вивезти зерно лише автомобільним та річковим транспортом, а також залізницею.

У зв'язку з цим уряд розробив маршрути для експорту через Польщу та Румунію. Також ведуться переговори щодо створення третього коридору через країни Балтії.

"Ці маршрути не є ідеальними, але ми робимо все можливе, щоб розвивати їх", - сказав Сенік.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна не зможе експортувати продовольство, світ чекає голод і політичний хаос.

Водночас міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір зазначив, що довіряти Путіну у питанні експорту зерна самогубно для України.