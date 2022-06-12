Довіряти Путіну щодо експорту зерна самогубно для України, - німецький міністр

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що Україна не може розраховувати на те, що російський президент Володимир Путін дотримається свого слова та забезпечить безпечний прохід для суден із зерном. Про це пише видання Euractiv.

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Видання пише, що виступаючи після зустрічі зі своїм українським колегою Миколою Сольським у Києві, Оздемір сказав, що поділяє скептицизм України щодо обіцянок Росії.

"Довіра обіцянкам Путіна без надійних та ефективних військових гарантій була б самогубною для України", - сказав він.

Після візиту до Польщі 7-8 червня міністр сільського господарства Німеччини вирушив у п'ятницю до Києва, щоб обговорити допомогу Україні та безпечні маршрути експорту продуктів харчування.

"Поки Путін блокує морський шлях, нам потрібно використовувати та посилювати всі доступні альтернативи: дороги, залізниці та Дунай", - підкреслив Оздемір, додавши, що Німеччина "не відступиться" у цьому питанні.

Щоб активізувати зусилля щодо вивезення української пшениці через Дунай, міністр пообіцяв виділити кошти на фінансування розширення лабораторних потужностей у місті Ізмаїл, розташованому на березі річки неподалік румунського кордону. Це дозволить мінімізувати час обігу суден на кордоні.

Основну увагу на зустрічі Оздеміра зі своїм польським колегою Хенріком Ковальчиком було зосереджено збільшення експорту зерна залізницею. У цій галузі Польща, найбільша країна ЄС, що є сусідами з Україною, стала важливим логістичним вузлом.

Нагадаємо, що найближчим часом у Стамбулі винна відбутися зустріч російської та української сторін за посередництва Туреччини та ООН з метою створення дорожньої карти "зернового коридору" з українських портів.

Раніше верховний представник із закордонних справ та політики безпеки ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити у міжнародній торгівлі зерном.