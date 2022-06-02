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Турция, Украина, РФ и ООН подготовили "дорожную карту" для вывода судов с зерном из украинских портов, - СМИ
В ближайшее время в Стамбуле состоится встреча российской и украинской сторон при посредничестве Турции и ООН с целью создания дорожной карты "зернового коридора" из украинских портов.
Об этом сообщает турецкое издание "Анадолу" со ссылкой на источники.
Отмечается, что в ближайшее время в Стамбуле пройдет встреча представителей Украины, Турции РФ и ООН, чтобы обсудить вывоза зерна из украинских портов.
Также издание сообщает, что в Стамбуле создадут Центр по взаимодействию Москвы и Киева в вопросе вывода судов с зерном.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В рамках этой инициативы на мировые рынки планируется вывезти около 20 миллионов тонн зерна.
На встрече планируется обсудить маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав командного центра для этой операции.
Официальных подтверждений этой информации пока нет.
Отметим, что проблема разблокирования морского экспорта Украины из-за угрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров, оставаясь нерешенной, уже более двух месяцев.
Украина при этом настаивает на том, что Россия должна немедленно разблокировать украинские порты, прекратить обстрелы прибрежных городов, отвести военно-морской флот на расстояние, которое предотвратит нападение на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации.
Напомним, что на днях президент Франции Эмманюэль Макрон предложил президенту РФ Владимиру Путину инициировать резолюцию в ООН с "четкими рамками" операции по разблокированию экспорта украинского зерна через Одесский порт.