Тарас Высоцкий рассказал о вариантах возобновления экспорта зерна через украинские морские порты

По его словам, есть несколько вариантов, как возобновить экспорт украинского зерна через морские порты.

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Один из них – военные конвои, которые нередко применяются в международной практике. Например, военные сопровождают грузы к сомалийским берегам, где имеется большой риск пиратских нападений, в Северную Корею. Об этом рассказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Другой фактор – это обеспечение Украины достаточным количеством противокорабельного оружия, которое можно у нас разместить и гарантировать отпор российского морского флота", – говорит Тарас Высоцкий.

Он также прокомментировал переговоры Правительства с международными партнерами по вывозу зерна по морю, ведь украинские порты до сих пор заблокированы.

"Тема обеспечения международной продовольственной безопасности, а ее невозможно реализовать без экспорта сельхозпродукции из Украины, обсуждается ежедневно. Мы это делаем с международными организациями, типа ООН, а также непосредственно со странами ЕС, Великобританией, США, со странами-импортерами нашего зерна. Все уже поняли, что есть буквально несколько недель для того, чтобы разблокировать порты, в том числе военным путем, и возобновить экспорт. Ведь хотя и есть альтернативы, позволяющие экспортировать, но речь идет о незначительных объемах по сравнению с портами", - отметил Тарас Высоцкий. .

Агрессор, по мнению Тараса Высоцкого, может отбирать и уже новый урожай. Ведь на ныне временно оккупированных территориях есть значительная часть посевов в севообороте озимой пшеницы. Украинские фермеры ее посеяли в мирное время осенью 2021 года, и она сейчас находится в хорошем вегетационном состоянии.

"Мы надеемся, что до начала сбора, которое в южных регионах начнется буквально через несколько недель, все-таки удастся победить и деоккупировать эти территории, потому что при других обстоятельствах поведение оккупантов указывает на высокую вероятность просто прямых краж этого зерна", - убежден первый заместитель. министра.

Напомним, что "Укрзализныця" и польский перевозчик PKP Cargo внедряют нестандартную транспортировку зерна.