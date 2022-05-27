"Укрзалізниця" та польській перевізник PKP Cargo запровадять нестандартне транспортування зерна

Пропонується транспортувати вантажі піввагонами, у яких можна розміщувати біг-беги із зерновими.

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Представники "Укрзалізниці" та найбільшого польського перевізника PKP Cargo обговорили можливість використання нестандартних варіантів для транспортування зерна. Мова йшла про використання для перевезень зернових не традиційних вагонів-зерновозів, а іншого рухомого складу

Про це повідомив портал Rail.insider.

Представник польського перевізника PKP Cargo Станіслав Войтович пояснив, що у Польщі наразі бракує зерновозів, призначених для курсування євроколією. Тому він запропонував транспортувати вантажі піввагонами, у яких можна розміщувати біг-беги із зерновими.

За словами президента Української зернової асоціації (УЗА) Миколи Горбачьова, головне узгодити цей спосіб транспортування із приймаючою стороною.

"Якщо ми привеземо біг-беги у порт Гданськ, чи зможуть вони їх прийняти", - каже Горбачьов.

Залізничники Польщі та України домовилися розглянути можливість таких перевезень за заявками вантажовідправників, для збільшення транспортування зернових.

Нагадаємо, що Туреччина веде переговори з Україною та Росією щодо відкриття коридорів для експорту зерна.