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"Укрзалізниця" та польській перевізник PKP Cargo запровадять нестандартне транспортування зерна
Пропонується транспортувати вантажі піввагонами, у яких можна розміщувати біг-беги із зерновими.
Представники "Укрзалізниці" та найбільшого польського перевізника PKP Cargo обговорили можливість використання нестандартних варіантів для транспортування зерна. Мова йшла про використання для перевезень зернових не традиційних вагонів-зерновозів, а іншого рухомого складу
Про це повідомив портал Rail.insider.
Представник польського перевізника PKP Cargo Станіслав Войтович пояснив, що у Польщі наразі бракує зерновозів, призначених для курсування євроколією. Тому він запропонував транспортувати вантажі піввагонами, у яких можна розміщувати біг-беги із зерновими.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами президента Української зернової асоціації (УЗА) Миколи Горбачьова, головне узгодити цей спосіб транспортування із приймаючою стороною.
"Якщо ми привеземо біг-беги у порт Гданськ, чи зможуть вони їх прийняти", - каже Горбачьов.
Залізничники Польщі та України домовилися розглянути можливість таких перевезень за заявками вантажовідправників, для збільшення транспортування зернових.
Нагадаємо, що Туреччина веде переговори з Україною та Росією щодо відкриття коридорів для експорту зерна.