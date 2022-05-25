У світі запасів пшениці залишилося лише на 10 тижнів, — ООН

Загалом у світі запасів пшениці на складах залишилося лише на 10 тижнів через війну в Україні, санкції проти РФ та через те, що Індія заборонила експорт зернових.

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Про це заявила генеральний директор сільськогосподарської аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер Раді Безпеки ООН.

"Я хочу почати з того, що прямо скажу, що російсько-українська війна не стала причиною кризи продовольчої безпеки. Це просто підлило масла у вогонь, який давно тлів. Криза, яку ми виявили задовго до пандемії COVID-19, виявив крихкість наших ланцюжків. постачань", - сказала Менкер.

Вона додала, що якщо війна закінчиться завтра, проблема продовольчої безпеки не зникне найближчим часом без узгоджених дій.

Тому, виходячи з нинішньої ситуації, 400 млн осіб можуть зіткнутися з наслідками продовольчої кризи.

"Сьогоднішні умови гірші, ніж у 2007 та 2008 роках. Важливо відзначити, що нині спостерігається найнижчий рівень запасів зерна, який колись бачив світ, у той час як доступ до добрив дуже обмежений, а посуха у регіонах, де вирощують пшеницю є найбільш екстремальною за останні 20 років. Аналогічні проблеми із запасами також відносяться до кукурудзи та інших зернових. Урядові оцінки не складаються", - сказала Менкер.

Нагадаємо, що Індія вчетверо скоротила імпорт української соняшникової олії.