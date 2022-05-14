Індія, що планувала експортувати 10 млн тонн пшениці, заборонила її вивезення: які причини

Індія 14 травня заборонила експорт пшениці, зокрема через очікуване скорочення виробництва внаслідок сильної спеки, передає Reuters. Крім того, зростання цін на продукти харчування та енергоносії в Індії у квітні підштовхнуло роздрібну інфляцію в цій країні до восьмирічного максимуму.

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Зокрема, ціни на пшеницю в Індії нині зросли до рекордно високого рівня - на деяких спотових ринках до 25 тисяч рупій (323 долари США) за тонну при встановленій державою мінімальній закупівельній ціні у 20 150 рупій.

Зазначається, що рішення про обмеження експорту пшениці було ухвалено лише через кілька днів після того, як Індія оголосила про плани здійснити цього року рекордні поставки в обсязі 10 мільйонів тонн.

При цьому індійський уряд заявив, що, як і раніше, дозволятиме експорт по існуючих акредитивах, а також у ті країни, які вимагають постачання "для задоволення своїх потреб у продовольчій безпеці".

Як пише інформагентство, різке та раптове підвищення температури в середині березня означає, що розмір урожаю може бути меншим, ніж очікувалося, і становитиме близько 100 мільйонів тонн або навіть менше.

При цьому ще в середині лютого уряд заявляв, що Індія збирається зібрати рекордно високий врожай у 111,32 млн тонн зерна (при 109,59 млн тонн у попередньому році).

Заборона може підняти світові ціни до нових піків і вдарити по бідних верствах населення в країнах Азії та Африки: світові покупці раніше розраховували на поставки з Індії, яка є другим за величиною виробником пшениці у світі, після того, як експорт із Чорноморського регіону різко впав унаслідок вторгнення Росії до України наприкінці лютого.

Зазначається, що минулого фінансового року (квітень 2021 - березень 2022 року) Індія, у тому числі скориставшись зростанням світових цін на пшеницю через вторгнення РФ в Україну, експортувала рекордні 7 мільйонів тонн пшениці, що більш ніж на 250% більше, аніж у попередньому році.

Нагадаємо при цьому, що, за даними ЗМІ, Європейський союз зараз завершує розробку плану сприяння наземному експорту українських запасів харчових продуктів, поки порти України заблоковані через російське військове вторгнення.

При цьому, як пояснював нещодавно міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, напрям експорту зернових через порти Румунії вже влітку може стати проблематичним через їхню завантаженість агропродукцією із сусідніх країн, зокрема Угорщини та Сербії, владу яких не вдасться переконати у пріоритетності поставок з України.

При цьому питання забезпечення експорту українського зерна є вкрай важливим для забезпечення продовольчої безпеки у світі, особливо для країн Північної Африки та Близького Сходу: ще у березні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявляв у зв'язку із цим про загрозу глобального голоду.

Джерело фото: ua.depositphotos.com