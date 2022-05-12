Україна попередила: країни, що купили у Росії українське зерно, будуть співучасниками мародерства

Міністерство закордонних справ України категорично засуджує дії Росії щодо розпорядження зерном, незаконно експропрійованим в українських аграріїв, і попереджає, що партії зерна, які продає РФ, можуть частково або повністю містити вкрадене зерно, добуте внаслідок мародерських дій російської окупаційної влади. Про це йдеться у заяві відомства.

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"Російські окупанти вилучають українське зерно, спрямовують його на власне споживання або намагаються продати на міжнародних ринках. Крадіжки харчових ресурсів з території незалежної суверенної держави є одним з проявів мародерства... Вважаємо, що будь-яка країна, яка свідомо купує вкрадене зерно, є співучасниками цього злочину", - сказано у ньому.

За інформацією українського уряду, російські окупанти вже викрали щонайменше 400–500 тисяч тонн зерна на суму понад 100 мільйонів доларів. Зокрема, практично всі кораблі, що виходять із зерном із Севастополя, перевозять викрадену українську продукцію.

Зазначається, що викрадення Росією українського зерна підтверджують як численні свідчення українських аграріїв, так і документальні докази, у тому числі пропозиція Міністерства сільського господарства РФ відкласти введення в дію федеральної державної інформаційної системи відстеження походження зерна та товарів переробки зерна на 1 рік.

"Введення ФДІС "Зерно", розробленої російським "Центром Агроаналітики", мало на меті встановлення контролю за використанням харчових ресурсів на території РФ, але у зв’язку з воєнною агресією Росії проти України, вже розроблена система стала небажаною для РФ з огляду на необхідність обліку незаконно вивезеного зерна з території України", - пояснює МЗС.

Відомство наголошує, що злочинне вилучення, вивезення та користування українським зерном є черговим свідченням деструктивних дій РФ, які порушують, зокрема, основні засади Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) – гарантування продовольчої безпеки та подолання голоду.

"Така політика держави-агресора ставить під питання доцільність її членства в ФАО та інших міжнародних організаціях. Вимагаємо від Росії припинити викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства та дозволити прохід торговельних суден", - йдеться у заяві.

Міжнародне ж співтовариство МЗС закликало посилювати економічні санкції з метою припинення збройної агресії РФ проти України, запобігання гуманітарній катастрофі та погіршення ситуації з продовольчою безпекою у світі.

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