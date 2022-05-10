Вкрадене з України зерно вже у Середземному морі: везуть до Сирії

Росіяни вивозять із тимчасово окупованих територій України зерно та овочі до РФ та анексований Крим.

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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Відомо, що частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найімовірніша країна призначення вантажу – це Сирія. Втім, вже звідти контрабандою зерно може потрапляти в інші країни Близького Сходу.

Зазначається, що у Пологах Запорізької області у сховищах є зерно та насіння соняшника. Їх готують до транспортування до Російської Федерації.

З тимчасово захопленого Енергодару у бік Кам'янки Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських КамАЗів та DAF із зерном. Кінцевий пункт призначення колони – Крим.

У селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам держави-терориста вивозити зерно з ангарів. Зерновози вирушають на російський кордон.

Крім того, 1500 тонн зернових вивезено зерновозами "Кримзернотранс" із Малої Лепетихи Херсонської області на територію Кримського півострова.

У розвідці повідомляють, що існує інформація, що окрім зерна окупанти вивозять до Криму великі обсяги викрадених в Україні овочів: буряк, картоплю, капусту.

Як раніше повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, російські окупанти під керівництвом ФСБ масово вивозять вкрадене в Україні зерно в Крим. Частину зерна країна-агресор планує продати на світовому ринку.