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Окупанти крадуть і вивозять обладнання з лікарень та шкіл
Російські військові на території окупованої Кремінної Луганської області "обчищають" приміщення навчальних закладів та лікарень. Крадене опісля вивозять до країни-агресора РФ.
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Стало відомо, що після окупації Кремінної окупанти вивішали свої прапори на плацу Луганського обласного військового ліцею "Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії", а також віддерли напис "Слава Україні" із фасаду.
Крім того, росіяни викрали із приміщень закладу новітнє обладнання та техніку. Гайдай розповідає, що окупанти обстежили "кожен сантиметр" та винесли із казарм, їдальні та складських приміщень все, що трапилося їм на шляху.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Так само сталося і з медичним містечком. Росіяни в шоці від оснащення наших лікарень, тож не забарилися і вже в перші дні окупації почали демонтувати обладнання та перевозити до Луганська чи Росії", - зазначає Гайдай.