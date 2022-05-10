Оккупанты воруют и вывозят оборудование из больниц и школ

Российские военные на территории оккупированной Кременной Луганской области "освобождают" помещения учебных заведений и больниц. Краденое спустя вывозят в страну-агрессор РФ.

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Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Стало известно, что после оккупации Кременной оккупанты вывешивали свои флаги на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии", а также отодрали надпись "Слава Украине" с фасада.

Кроме того, россияне угнали из помещений заведения новейшее оборудование и технику. Гайдай рассказывает, что оккупанты обследовали "каждый сантиметр" и вынесли из столовой и складских помещений все, что попадалось им на пути.

"Так же произошло и с медицинским городком. Россияне в шоке от оснащения наших больниц, поэтому не заставили себя ждать и уже в первые дни оккупации начали демонтировать оборудование и перевозить в Луганск или Россию", - отмечает Гайдай.

Напомним, российские военные вывезли из Луганской области или просто уничтожили трехлетний запас зерна. Этот объем, в том числе, нужен был для проведения посевной, из-за кражи зерновых, она так и не началась.