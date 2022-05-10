Второй Мариуполь: в Луганской области продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку и Нижнее

По состоянию на утро 10 мая в Луганской области продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее. Регион стал таким же форпостом, как и Мариуполь Донецкой области.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Украинские защитники сдерживают в Луганской области огромное нашествие российских оккупантов. Благодаря этому можно улучшить положение на флангах и не дать сделать врагу кольцо.

По словам Гайдая, время – на руку украинским защитникам. Ведь это дает возможность дождаться оружия, которое должны предоставить западные партнеры.

"Мы сдерживаем огромное количество российских войск, не пропускаем их дальше. Чем дольше мы продержимся, тем больше наши защитники будут снабжены хорошим дальнобойным вооружением. Ну, и соответственно, потом шансов российской армии мы уже не дадим", — подчеркнул Гайдай

Он также сообщил, что в течение 9 мая россияне массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории области, 22 раза обстреляли города и села региона.

Есть разрушение инфраструктуры в Северодонецке и Лисичанске. Кроме того, в Северодонецке вражеский снаряд попал в здание Национальной полиции, произошло значительное возгорание, из-за чего помещения и оборудование уничтожены.

При попытке обследования разрушений в Шипилово, где остаются заблокированными люди, по полицейским открыли огонь россияне. Есть один травмированный сотрудник.

В направлении Северодонецка противник продолжает подготовку к наступательным действиям.

За предыдущие сутки на территории Луганской и Донецкой областей успешно отбиты пятнадцать атак врага: уничтожен один зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной техники и три автомобиля врага.

Подразделения ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Отметим, армия Российской Федерации стремится отрезать Луганскую область от Украины, в частности, закрепиться на берегу реки Северский Донец и перекрыть путь в безопасные регионы.