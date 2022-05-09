Россияне пытаются отрезать Луганскую область от Украины, — глава ОВА

Армия Российской Федерации стремится отрезать Луганскую область от Украины, в частности, закрепиться на берегу реки Северский Донец и перекрыть путь в безопасные регионы.

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Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сейчас продолжаются активные бои в Рубежном и Белогоровке, где оккупанты пытаются захватить трассу Лисичанск — Бахмут.

"Таким образом Украина может потерять единственный путь в другие области, которым эвакуировали людей и завозили гуманитарную помощь", — сказал Гайдай.

Также он отметил, что "сегодняшний день решающий", поскольку российская армия соорудила понтонную переправу через Северский Донец, переправили часть техники и пытаются закрепиться.

Позже глава ОВА добавил, что украинские защитники разбили построенный мост и продолжают держать оборону.

Напомним, 8 мая в Белогоровке Луганской области российская авиация нанесла авиаудар по школе. По предварительной информации, погибли 60 человек. По состоянию на 9 мая спасатели ГСЧС все еще не могут достать тела погибших из-за постоянных обстрелов со стороны российской армии.