Авиаудар по школе в Луганской области: тела погибших все еще не подняты на поверхность из-за вражеских обстрелов

Спасатели ГСЧС пытались разбирать завалы в школе в Белогоровке, по которой 8 мая россияне нанесли авиаудар, несколько раз, но оккупанты постоянно открывали огонь. Тела погибших на поверхность до сих пор не подняты.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне безостановочно в течение суток поливали огнем все свободные населенные пункты Луганской области. Особенно досталось двум селам - Белогоровке и Шипилово - орки умышленно стреляли, чтобы мы не могли проводить спасательные операции", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, ГСЧС пытались разбирать завалы в школе в Белогоровке, по которой 8 мая россияне нанесли авиаудар, несколько раз, но оккупанты постоянно открывали огонь, поэтому спасательная операция была приостановлена. Тела погибших на поверхность не подняты. Пострадавшим оказывают медпомощь в Днепре, в удовлетворительном состоянии 11-летний ребенок.

В частности, 11 человек, находящиеся в подвальном помещении в Шипилово, до сих пор не спасены. Проезд в деревню невозможен. Также в результате обстрелов погибла жительница Северодонецка.

"В Лисичанске в очередной раз пылал нефтеперерабатывающий завод, а в Белогоровке россияне уничтожили мощности Попаснянского водоканала", - добавил глава ОВА.

Напомним, в Белогоровке Луганской области российская авиация нанесла авиаудар по школе. По предварительной информации, погибли 60 человек, спасатели продолжают разбирать завалы.