В Луганской области в результате агрессии РФ не осталось ни одной уцелевшей заправки, - председатель ОВА

В Луганской области в результате российской агрессии не осталось ни одной уцелевшей заправочной станции и состава с топливом.

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Об этом сообщил голова Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"А что происходит на Луганщине – многие видели из собственного окна или новостной ленты. Ни одной уцелевшей заправочной станции, склада с топливом, смертельная угроза при его транспортировке. Россияне даже ударили по Лисичанскому НПЗ, где были только остатки нефтепродуктов", - рассказал Гайдай.

Также он отметил, что уже есть договоренности с новыми поставщиками ресурсов, однако призвал бизнес и частных лиц более экономно относиться к потреблению топлива, поскольку им в первую очередь нужно обеспечивать спасательные службы, медиков, полицию и военных.

Напомним, Министерство экономики Украины подняло максимальную цену на дизельное топливо и бензин. Это следует из обновленных расчетов средней стоимости бензина и дизтоплива на АЗС в первую декаду мая.

В то же время, чтобы уменьшить дефицит топлива в Украине, Кабинет министров решил направить имеющиеся в стране объемы, а это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля на рынок.