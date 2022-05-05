На Луганщині внаслідок агресії РФ не залишилося жодної вцілілої заправної станції, - голова ОВА

У Луганській області внаслідок російської агресії не залишилося жодної вцілілої заправної станції та складу з пальним.

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Про це повідомив олова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"А що відбувається на Луганщині – багато хто бачив із власного вікна чи стрічки новин. Жодної вцілілої заправної станції, складу з паливом, смертельна загроза при його транспортуванні. Росіяни навіть вгатили по Лисичанському НПЗ, де були лише залишки нафтопродуктів", - розповів Гайдай.

Також він наголосив, що вже є домовленості з новими постачальниками ресурсів, проте закликав бізнес та приватних осіб економніше ставитися до споживання палива, оскільки ним першочергово потрібно забезпечувати рятувальні служби, медиків, поліцію та військових.

Нагадаємо, Міністерство економіки України підняло максимальну ціну на дизельне пальне та бензин. Це випливає з оновлених розрахунків середньої вартості бензину та дизпального на АЗС у першу декаду травня.

Водночас аби зменшити дефіцит палива в Україні, Кабінет міністрів вирішив спрямувати наявні в країні обсяги, а це 70 тисяч тонн бензину та близько 40 тисяч тонн дизеля, на ринок.