Мінекономіки підняло максимальну ціну на ДП та бензин

Міністерство економіки України підняло максимальну ціну на дизельне пальне та бензин.

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Це випливає з оновлених розрахунків середньої вартості бензину та дизпального на АЗС у першу декаду травня.

Так, за даними міністерства, на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України" визначено середню вартість літра дизпалива (ULSD, 10 ppm), що становить 35,63 грн (+1,97 грн/л до 22 квітня). Ціна літра бензину А-95 (Gasoline, 10 ppm), відповідно, становила близько 29,55 грн (+1,64 грн/л).

Раніше стало відомо, що мережа АЗС ОККО послабила обмеження на продаж пального. Тепер водії з карткою Fishka зможуть заправити одне авто пальним PULLS 95 та PULLS Diesel не від 10, а від 15 л.