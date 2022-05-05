ОККО увеличила лимит на продажу бензина

Сеть АЗС ОККО ослабила ограничения на продажу топлива. Теперь водители с картой Fishka смогут заправить одно авто горючим PULLS 95 и PULLS Diesel не от 10, а от 15 л. Об этом компания сообщила в своем Facebook.

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"В приложении вы можете ознакомиться с информацией о своих лимитах. Они разные – 15, 20 и 30 литров – и более подробно об этом расскажет приложение", — уточнили в ОККО.

Лимит действует только на одну заправку. Следующую заправку можно провести в течение суток 3 раза, но не раньше чем через 3 часа.

Бензином А-95 и ДТ ОККО заправляет только критическую инфраструктуру, ВСУ, по топливным картам и талонам. На автогаз – ограничений нет.

"По мере увеличения запасов горючего мы будем просматривать и смягчать лимиты отпуска", — добавили в компании.

Ряде других украинских АЗС сохраняет прежний лимит. В частности, АЗС Socar ввела ограничения на отпуск 10 литров бензина в одни руки. При этом заправиться на АЗС Socar можно только по талонам.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявлял, что в течение нескольких дней в Украине решат вопрос с дефицитом бензина, но цена на топливо изменится. При этом в Кабмине обещают, что дефицит будет ликвидирован до 8 мая.

С целью решить эту проблему правительство решило направить имеющиеся в стране объемы, а это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля, на рынок.