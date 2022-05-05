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ОККО збільшила ліміт на продаж бензину
Мережа АЗС ОККО послабила обмеження щодо продажу палива. Тепер водії з карткою Fishka зможуть заправити одне авто пальним PULLS 95 та PULLS Diesel не від 10, а від 15 л. Про це компанія повідомила у своєму Facebook.
"У додатку ви можете ознайомитися з інформацією про свої ліміти. Вони різні — 15, 20 і 30 літрів — і докладніше про це розповість додаток", — уточнили в ОККО.
Ліміт діє лише на одну заправку. Наступне заправлення можна провести протягом доби 3 рази, але не раніше ніж через 3 години.
Бензином А-95 та ДП ОККО заправляє лише критичну інфраструктуру, ЗСУ, за паливними картами та талонами. На автогаз обмежень немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"У міру збільшення запасів пального ми будемо переглядати та пом'якшувати ліміти відпустки", — додали в компанії.
Низка інших українських АЗС зберігає колишній ліміт. Зокрема, АЗС Socar запровадила обмеження на відпустку 10 літрів бензину в одні руки. При цьому заправитися на АЗС Socar можна лише за талонами.
Раніше перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляв, що протягом кількох днів в Україні вирішать питання з дефіцитом бензину, але ціна на пальне зміниться. При цьому у Кабміні обіцяють, що дефіцит буде ліквідовано до 8 травня.
З метою вирішення цієї проблеми уряд вирішив направити наявні в країні обсяги, а це 70 тисяч тонн бензину і близько 40 тисяч тонн дизеля на ринок.