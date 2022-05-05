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Енергетика
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ОККО збільшила ліміт на продаж бензину

ОККО збільшила ліміт на продаж бензину

Мережа АЗС ОККО послабила обмеження щодо продажу палива. Тепер водії з карткою Fishka зможуть заправити одне авто пальним PULLS 95 та PULLS Diesel не від 10, а від 15 л. Про це компанія повідомила у своєму Facebook.

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"У додатку ви можете ознайомитися з інформацією про свої ліміти. Вони різні — 15, 20 і 30 літрів — і докладніше про це розповість додаток", — уточнили в ОККО.

Ліміт діє лише на одну заправку. Наступне заправлення можна провести протягом доби 3 рази, але не раніше ніж через 3 години.

Бензином А-95 та ДП ОККО заправляє лише критичну інфраструктуру, ЗСУ, за паливними картами та талонами. На автогаз обмежень немає.

"У міру збільшення запасів пального ми будемо переглядати та пом'якшувати ліміти відпустки", — додали в компанії.

Низка інших українських АЗС зберігає колишній ліміт. Зокрема, АЗС Socar запровадила обмеження на відпустку 10 літрів бензину в одні руки. При цьому заправитися на АЗС Socar можна лише за талонами.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляв, що протягом кількох днів в Україні вирішать питання з дефіцитом бензину, але ціна на пальне зміниться. При цьому у Кабміні обіцяють, що дефіцит буде ліквідовано до 8 травня.

З метою вирішення цієї проблеми уряд вирішив направити наявні в країні обсяги, а це 70 тисяч тонн бензину і близько 40 тисяч тонн дизеля на ринок.

Автор:
Віта Молодан