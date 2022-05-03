Співвласник "Нової пошти" Поперешнюк закликав скасувати регулювання цін на бензин та дизель

Співвласник компанії “Нова пошта” Володимир Поперешнюк закликав владу скасувати державне регулювання на бензин та дизельне пальне. Про це бізнесмен написав на своїй сторінці у Facebook.

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Поперешнюк зазначив, що роль стабілізатора на ринку відіграють ціни, що сигналізують про проблеми попиту та пропозиції, а підприємці, у свою чергу, реагують на підвищення попиту у споживачів та перенаправляють свої ресурси на його задоволення.

"Регулювання цін та підприємницької діяльності ускладнює використання підприємцями наявних та потенційних ресурсів. Виникає дефіцит! Причому чим жорсткіше регулювання, тим більше буде дефіцит. Це стосується будь-яких товарів та послуг, які сьогодні дуже потрібні українцям", - пише співвласник "Нової пошти"

За його словами, щоб вирішити проблему дефіциту пального, потрібно перестати регулювати ціни, скасувати всі ліцензії на торгівлю, виробництво пального, дерегулювати правила щодо пересування водіїв та транспортних засобів та попросити наших західних партнерів послабити свої вимоги до регулювання.

"Україні та фронту як ніколи потрібна повна дерегуляція та вільна економіка. До речі, у плані відновлення економіки, представленому урядом, є пункт про те, що економіка має бути побудована на принципах дерегуляції та лібералізації! Я це підтримую повністю! Так чому б не розпочати негайно з паливної галузі?" - написав Поперешнюк.

Нагадаємо, Міністерство економіки України досі не оприлюднило середню вартість бензину та дизпалива, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на початок травня.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, граничні ціни розраховуються за 10 попередніх днів та публікуються 1, 11 та 21 числа місяця.

Державне регулювання цін на бензин і дизпаливо було запроваджено урядом у травні 2021 року як відповідь на зростання цін на пальне, викликане виходом з України великого постачальника російського бензину.

Нагадаємо, на українських АЗС триває дефіцит палива.

Експерти вважають, що дефіцит викликаний ажіотажним попитом на бензин з боку водіїв, спровокованим інформаційною кампанією учасників ринку пального.

У свою чергу у РНБО зазначають, що дефіцит трапився через те, що компанії, що займаються постачанням бензину, не розрахували потенційну кількість клієнтів.

Зазначимо, що Кабмін запевняє, що дефіцит буде ліквідовано до 8 травня. Але великі мережі АЗС вже запровадили обмеження на продаж пального в одні руки.