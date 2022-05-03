Минэкономики не обнародовало 1 мая среднюю стоимость бензина и дизтоплива - предельная цена на них до сих пор неизвестна

Министерство экономики Украины до сих пор не обнародовало среднюю стоимость бензина и дизтоплива, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на начало мая.

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По состоянию на 3 мая неизвестны предельные цены на бензин и дизтопливо на АЗС, поскольку министерство экономики Украины до сих пор не обнародовало их среднюю стоимость. Об этом сообщило профильное издание Enkorr.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, предельные цены рассчитываются за 10 предыдущих дней и публикуются 1, 11 и 21 числа месяца. Как отметили в консалтинговой группе А-95, расчетные розничные цены Минэкономразвития на топливо на первую декаду мая могут составить 31,19 грн/л на бензин и 35,63 грн/л — на дизельное топливо.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна будет превышать 37,69 грн/л, на «обычное» дизтопливо – не выше 42,63 грн/л. Соответственно премиальные марки горючего могут реализовываться с 5%-ной надбавкой: бензин А-95 – за 39,57 грн/л, дизтопливо – за 44,76 грн/л.

При этом новая версия постановления содержит норму, разрешающую нерегулируемую цену на премиальные марки при наличии в продаже стандартной марки. При наличии исключительно премиальных марок на них распространяется норма о 5% от предельной цены.

Напомним, вчера, 2 мая, ряд экспертов отметили, что дефицит бензина – следствие борьбы трейдеров против повышения налогов на топливо.

Ранее стало известно, что в период с 29 апреля по 2 мая розничные сети АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо на 2 гривны после корректировки предельных цен от Кабинета министров.