Мінекономіки не оприлюднило 1 травня середню вартість бензину і дизпального, гранична ціна на них і досі невідома

Міністерство економіки України досі не оприлюднило середню вартість бензину і дизпального, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на початок травня.

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Станом на 3 травня залишаються невідомими граничні ціни на бензин і дизпаливо на АЗС, оскільки Міністерство економіки України досі не оприлюднило їх середню вартість. Про це повідомило профільне видання Enkorr.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України, граничні ціни розраховуються за 10 попередніх днів і публікуються 1, 11 і 21 числа місяця. Як зазначили в консалтинговій групі "А-95", розрахункові роздрібні ціни Мінекономрозвитку на пальне на першу декаду травня можуть скласти 31,19 грн/л на бензин і 35,63 грн/л — на дизельне пальне.

З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна буде перевищувати 37,69 грн/л, на "звичайне" дизпальне – не вище за 42,63 грн/л. Відповідно, преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – за 39,57 грн/л, дизпальне – за 44,76 грн/л.

При цьому нова версія постанови містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки. Водночас за наявності винятково преміальних марок на них поширюється норма у 5% від граничної ціни.

Нагадаємо, вчора, 2 травня, ряд експертів зазначили, що дефіцит бензину – наслідок боротьби трейдерів проти підвищення податків на пальне.

Раніше стало відомо, що у період з 29 квітня по 2 травня роздрібні мережі АЗС підвищили ціни на бензини та дизельне паливо на 2 гривні після коригування граничних цін від Кабінету міністрів.