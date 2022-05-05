Минэкономики подняло максимальную цену на ДТ и бензин

Министерство экономики Украины поднял максимальную цену на дизельное топливо и бензин.

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Это следует из обновленных расчетов средней стоимости бензина и дизтоплива на АЗС на первую декаду мая.

Так, по данным министерства, на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины» определена средняя стоимость литра дизтоплива (ULSD, 10 ppm), которая составила 35,63 грн (+1,97 грн/л до 22 апреля). Цена литра бензина А -95 (Gasoline, 10 ppm) соответственно составила около 29,55 грн (+1,64 грн/л).

Напомним, ранее стало известно, что сеть АЗС ОККО ослабила ограничения на продажу топлива. Теперь водители с картой Fishka смогут заправить одно авто горючим PULLS 95 и PULLS Diesel не от 10, а от 15 л.