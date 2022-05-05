На ринок палива спрямують 70 тисяч тонн бензину — рішення Кабміну

Щоб зменшити дефіцит палива в Україні, Кабінет міністрів вирішив спрямувати наявні в країні обсяги, а це 70 тисяч тонн бензину та близько 40 тисяч тонн дизеля, на ринок.

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Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба Офісу президента.

На українському ринку нафтопродуктів фіксується надмірний попит, що, на думку міністра, у тому числі спричинене панікою серед населення через дефіцит бензину.

"Ми прийняли низку урядових рішень, які дозволяють направити наявні в країні обсяги, а це 70 тисяч тонн бензину і близько 40 тисяч тонн дизеля, на ринок, який має знизити дефіцит", — сказала Свириденко, додавши, що в операторів також законтрактовані певні обсяги Європі.

За її даними, в даний час в операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тисячі тонн бензинів і 41,4 тисячі тонн дизельного пального.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляв, що протягом кількох днів в Україні вирішать питання з дефіцитом бензину, але ціна на пальне зміниться.

При цьому в Кабміні обіцяють, що дефіцит буде ліквідовано до 8 травня. Але великі мережі АЗС вже запровадили обмеження на продаж палива в одні руки.