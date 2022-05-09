Авіаудар по школі на Луганщині: тіла загиблих на поверхню досі не піднято через ворожі обстріли

Рятувальники ДСНС намагалися розбирати завали в школі в Білогорівці, по якій 8 травня росіяни нанесли авіаудар, декілька разів, але окупанти постійно відкривали вогонь. Тіла загиблих на поверхню досі не піднято.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни без зупину протягом доби поливали вогнем всі вільні населені пункти Луганщини. Особливо дісталося двом селам — Білогорівці та Шипіловому. Орки умисно стріляли, аби ми не могли проводити рятувальні операції", — йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, рятувальники ДСНС намагалися розбирати завали в школі в Білогорівці, по якій 8 травня росіяни нанесли авіаудар, декілька разів, але окупанти постійно відкривали вогонь, тому рятувальну операцію було призупинено. Тіла загиблих на поверхню не піднято. Постраждалим надають меддопомогу в Дніпрі, в задовільному стані 11-річна дитина.

Зокрема, 11 людей, які ховались в підвальному приміщенні в Шипіловому, досі не врятовані. Проїзд до села неможливий. Також внаслідок обстрілів загинула жителька Сєвєродонецька.

"У Лисичанську вкотре палав нафтопереробний завод, а в Білогорівці росіяни знищили потужності Попаснянського водоканалу", — додав голова ОВА.

Нагадаємо, у Білогорівці Луганської області російська авіація завдала авіаудару по школі. За попередньою інформацією, загинуло 60 людей, рятувальники продовжують розбирати завали.