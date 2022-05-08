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Росія завдала авіаудару по школі в Луганській області - загинули 60 людей

Росія завдала авіаудару по школі в Луганській області - загинули 60 людей

У Білогорівці Луганської області російська авіація завдала авіаудару по школі. За попередньою інформацією, загинуло 60 людей, рятувальники продовжують розбирати завали.

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Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Фото 2 — Росія завдала авіаудару по школі в Луганській області - загинули 60 людей
Фото 3 — Росія завдала авіаудару по школі в Луганській області - загинули 60 людей
Фото 4 — Росія завдала авіаудару по школі в Луганській області - загинули 60 людей
Фото 5 — Росія завдала авіаудару по школі в Луганській області - загинули 60 людей
Фото 6 — Росія завдала авіаудару по школі в Луганській області - загинули 60 людей
Фото 7 — Росія завдала авіаудару по школі в Луганській області - загинули 60 людей

Після авіаудару виникли пожежі у будівлі школи на площі близько 300 кв. та у будинку культури. Рятувальники ліквідовували пожежу чотири години. 

З-під завалів уже дістали тіла двох загиблих, ще 60 убитих людей перебувають під уламками. Евакуйовано з-під завалів 30 людей, семеро з яких поранено.

"Це справжні звірства "російського світу": цинічний обстріл школи з бомбосховищем, вбивство дітей у Привілля. Росіянам не має значення, кого вбивати. Не може військового - уб'є беззахисну дитину", - прокоментував Гайдай.

Раніше окупанти 7 травня обстріляли місто Привілля з ракетних систем залпового вогню "Гради". В результаті дві дитини загинули, жінка та ще двоє дітей отримали тяжкі поранення.

Автор:
Віта Молодан