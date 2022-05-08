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Россия нанесла авиаудар по школе в Луганской области — погибли 60 человек
В Белогоровке Луганской области российская авиация нанесла авиаудар по школе. По предварительной информации, погибли 60 человек, спасатели продолжают разбирать завали.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
После авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 кв. и в доме культуры. Спасатели ликвидировали пожар четыре часа.
Из-под завалов уже достали тела двух погибших, еще 60 убитых людей находятся под обломками. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Это настоящие зверства "русского мира": циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Приволье. Россиянам неважно, кого убивать. Не может военного – убьет беззащитного ребенка", — прокомментировал Гайдай.
Ранее оккупанты обстреляли город Приволье из ракетных систем залпового огня "Грады". В результате два ребенка погибли, женщина и еще двое детей получили тяжелые ранения. Детям, которые получили ранения, по 12 и 8 лет, пострадавшей женщине — 69 лет.