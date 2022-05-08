Россия нанесла авиаудар по школе в Луганской области — погибли 60 человек

В Белогоровке Луганской области российская авиация нанесла авиаудар по школе. По предварительной информации, погибли 60 человек, спасатели продолжают разбирать завали.

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Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

После авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 кв. и в доме культуры. Спасатели ликвидировали пожар четыре часа.

Из-под завалов уже достали тела двух погибших, еще 60 убитых людей находятся под обломками. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены.

"Это настоящие зверства "русского мира": циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Приволье. Россиянам неважно, кого убивать. Не может военного – убьет беззащитного ребенка", — прокомментировал Гайдай.

Ранее оккупанты обстреляли город Приволье из ракетных систем залпового огня "Грады". В результате два ребенка погибли, женщина и еще двое детей получили тяжелые ранения. Детям, которые получили ранения, по 12 и 8 лет, пострадавшей женщине — 69 лет.