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Россияне убили двоих детей во время обстрела Луганской области

Россияне убили двоих детей во время обстрела Луганской области
Россияне убили мальчиков 11 и 14 лет. Фото: Facebook Гайдая

Оккупанты 7 мая обстреляли город Приволье из ракетных систем залпового огня "Грады". В результате два ребенка погибли, женщина и еще двое детей получили тяжелые ранения. Об этом сообщает глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

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"После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет обнаружили без признаков жизни", — рассказал Гайдай.

Детям, которые получили ранения, по 12 и 8 лет, пострадавшей женщине — 69 лет. На месте еще работают полицейские, жертв может быть больше.

Ранее при обстреле вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС в Луганской области, а также железнодорожное хозяйство Северодонецкого "Азота". Возник пожар, но спасатели предотвратили возгорание цистерн предприятия.

Напомним, в Луганской области идут ожесточенные бои. Россияне пытаются прорваться в Рубежном и Белогоровке.

Автор:
Вита Молодан