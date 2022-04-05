В Рубежном во время обстрелов повредили цистерну с азотной кислотой

Сегодня, 5 апреля, российские войска в очередной раз обстреляли город Рубежное Луганской области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

По его словам, во время обстрелов снаряды попали в цистерну с азотной кислотой.

В связи с этим Гайдай призвал местных жителей не выходить из укрытий, а тем, кто находится в помещении, глава ОВА настоятельно рекомендует закрыть двери и окна.

Гайдай подчеркнул, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые.

"Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами", – написал чиновник.

Гайдай также призвал жителей Рубежного подготовить влажные маски для лица.

"При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения", – пояснил Гайдай.

Напомним, в конце марта в Рубежном Луганской области из-под завалов удалось спасти 155 людей.

Люди находились под развалинами хлебозавода и укрытия школы №5. Таким образом, удалось спасти женщин, детей, пожилых людей и людей с инвалидностью.

Также Верещук добавила, что по гуманитарному коридору в Бахмут удалось эвакуировать 513 человек из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Попасная.