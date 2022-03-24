Враг применил фосфорные боеприпасы и нанес ракетный удар по Луганской области: есть погибшие

В ночь с 23 на 24 марта российские войска ракетным ударом и фосфорными бомбежками нанесли удар по Луганской области. В результате четыре человека погибли. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Оккупанты обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную, Новодружеск, Воеводовку.

Всего за сутки российские военные повредили или полностью разрушили 31 объект, из которых 23 — жилые дома. А именно, 10 многоэтажек и 13 частных. В 16 из них возник пожар.

" У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, потому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше", — рассказал Гайдай.

Он уточнил, что среди погибших есть дети, шесть человек получили травмы. Кроме того, из-за постоянных обстрелов со стороны захватчиков в городе проблемы с электричеством и газом.

Обесточенными остаются 35 населенных пунктов – 14 частично, 21 полностью. Более 100 тысяч потребителей находятся без электричества. Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах – в 22 полностью и в 5 частично.

Отметим, фосфорные боеприпасы, которые запрещены во всем мире, оккупанты начали использовать через несколько недель после начала полномасштабной войны. В частности, 22 марта российские оккупанты применили запрещенные фосфорные боеприпасы над северо-западной окраиной Киева.

До этого фосфорные боеприпасы использовали в Краматорске. По данным Международного комитета Красного Креста, загоревшийся фосфор горит при температуре более 800°C, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров.

Применение такого оружия может вызвать очень тяжелые и болезненные увечья или привести к медленной болезненной смерти.