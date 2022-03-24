Ворог застосував фосфорні боєприпаси та завдав ракетного удару по Луганській області: є загиблі

У ніч із 23 на 24 березня російські війська ракетним ударом і фосфорними бомбардуваннями завдали удару по Луганській області. В результаті чотири особи загинули. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінну, Новодружеськ, Воєводівку.

Загалом за добу російські військові пошкодили або повністю зруйнували 31 об'єкт, з яких 23 — житлові будинки. А саме, 10 багатоповерхівок та 13 приватних. У 16 з них виникла пожежа.

"У росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетні удари нанесені по Лисичанську та Новодружеску, а на Рубіжне авіація Росії почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою", — розповів Гайдай.

Він уточнив, що серед загиблих є діти, шестеро людей отримали травми. Крім того, через постійні обстріли з боку загарбників у місті проблеми з електрикою та газом.

Знеструмленими залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю. Понад 100 тисяч споживачів перебувають без електрики. Газопостачання відсутнє у 27 населених пунктах – у 22 повністю та у 5 частково.

Зазначимо, фосфорні боєприпаси, які заборонені у всьому світі, окупанти почали використовувати за кілька тижнів після початку повномасштабної війни. Зокрема, 22 березня російські окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси над північно-західною околицею Києва.

До цього фосфорні боєприпаси використовували у Краматорську. За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, фосфор, що спалахнув, горить при температурі понад 800°C, а пожежі можуть поширюватися на значні площі, аж до декількох сотень квадратних кілометрів.

Застосування такої зброї може спричинити дуже важкі та болючі каліцтва або призвести до повільної хворобливої смерті.