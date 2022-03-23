Війська РФ обстріляли у Києві паркування в Подільскому районі: є загиблий

Російські війська у середу, 23 березня, обстріляли паркування торгового центру, розташованого у Подільському районі столиці України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", - заявив міський голова.

Це не перший удар по столиці, який російські війська завдали 23 березня.

Вночі під обстріл потрапили будинки та торговий центр у Святошинському та Шевченківському районах Києва. При цьому вранці 23 березня росіяни завдали повторного удару по столиці - обстріляли Шевченківський район.

Раніше, 20 березня, окупанти завдали сильного удару по Подільському району Києва, а саме по мікрорайону Виноградар. В результаті почали горіти автомобілі на парковці та торговий центр Retroville. Тоді загинули вісім людей.

До цього 18 березня російські військові двічі за добу обстріляли з важкої артилерії територію житлових кварталів у Святошинському районі столиці.