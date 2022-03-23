Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Російські війська обстріляли два райони Києва: під удар потрапили будинки та ТЦ, є постраждалі

Російські війська обстріляли два райони Києва: під удар потрапили будинки та ТЦ, є постраждалі
Обстріл приватних будинків у Святошинському районі. Фото: Facebook Миколи Поворозника

23 березня війська армії Російської Федерації завдали удару по столиці України. Під обстріл потрапили будинки та торговий центр у Святошинському та Шевченківському районах Києва.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Внаслідок обстрілів виникли пожежі, на місця оперативно прибули рятувальники. Займання невдовзі ліквідували, за попередньою інформацією, після першого обстрілу постраждалих немає.

Фото 2 — Російські війська обстріляли два райони Києва: під удар потрапили будинки та ТЦ, є постраждалі
Фото 3 — Російські війська обстріляли два райони Києва: під удар потрапили будинки та ТЦ, є постраждалі

При цьому вранці 23 березня окупанти завдали повторного удару по столиці — обстріляли Шевченківський район.

"На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загоряння кількох приватних будинків та у багатоповерхівці. Четверо людей травмовані", — резюмували в КМДА.

Кількість жертв може бути і більшою, інформація про постраждалих та характер руйнувань уточнюється.

Раніше, 20 березня, окупанти завдали сильного удару по Подільському району Києва, а саме по мікрорайону Виноградар. В результаті почали горіти автомобілі на парковці та торговий центр Retroville.

Тоді щонайменше вісім людей загинули, один отримав травми. Окрім того, російські військові продовжують обстрілювати мирне населення Київської області. Зокрема, 22 березня у Броварському районі російські війська внаслідок обстрілу знищили овочесховище та ковбасний цех агропромислової компанії "Веги тренд".

Автор:
Віта Молодан