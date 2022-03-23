Російські війська обстріляли два райони Києва: під удар потрапили будинки та ТЦ, є постраждалі

23 березня війська армії Російської Федерації завдали удару по столиці України. Під обстріл потрапили будинки та торговий центр у Святошинському та Шевченківському районах Києва.

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Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Внаслідок обстрілів виникли пожежі, на місця оперативно прибули рятувальники. Займання невдовзі ліквідували, за попередньою інформацією, після першого обстрілу постраждалих немає.

При цьому вранці 23 березня окупанти завдали повторного удару по столиці — обстріляли Шевченківський район.

"На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загоряння кількох приватних будинків та у багатоповерхівці. Четверо людей травмовані", — резюмували в КМДА.

Кількість жертв може бути і більшою, інформація про постраждалих та характер руйнувань уточнюється.

Раніше, 20 березня, окупанти завдали сильного удару по Подільському району Києва, а саме по мікрорайону Виноградар. В результаті почали горіти автомобілі на парковці та торговий центр Retroville.

Тоді щонайменше вісім людей загинули, один отримав травми. Окрім того, російські військові продовжують обстрілювати мирне населення Київської області. Зокрема, 22 березня у Броварському районі російські війська внаслідок обстрілу знищили овочесховище та ковбасний цех агропромислової компанії "Веги тренд".