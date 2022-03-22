Під Києвом війська РФ знищили овочесховище та ковбасний цех вартістю 600 млн грн

У Броварському районі Київської області російські війська внаслідок обстрілу знищили овочесховище та ковбасний цех агропромислової компанії "Веги тренд". Сума збитку склала понад 600 млн грн. Про це співвласник компаній "Вегі Тренд Інвест" та "Вел Міт Інвест" Євген Коломієць повідомив у своєму Facebook.

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"При обстрілі Броварського району, який в черговий раз сьогодні влаштували орки, згорів овочевий склад "Веги тренд Інвест" та м'ясний "Вел Міт Інвест". Знищено десятки тонн продукції. Це ще один удар із забезпечення потреб Київщини та всієї України в харчуванні", – заявив Коломієць.

Атака російських військ складу відбулася 22 березня. За попередніми даними, постраждалих немає.

За словами Євгена Коломійця, у сховищі були овочі, які повинні піти на харчування бійців територіальної оборони Києва та Київської області.

"І це не може бути випадковістю – наші склади стоять у чистому полі. Навколо жодної будівлі. З першого дня війни ми відправляли свіжі овочі для харчування наших бійців. Шкода, що зараз такої можливості не буде".

Також від ударів ворожої армії постраждав м'ясний комбінат "Вел Міт Інвест", розташований впритул до овочесховища.

"Веги Тренд Інвест" - агропромисловий комплекс із зберігання та переробки сільгоспсировини, розташований у Броварському районі Київської області. Він міг одночасно прийняти до 20 тисяч тонн сільськогосподарської продукції.

"Вел Міт Інвест" - м'ясний комбінат у Броварському районі Київської області. До війни асортимент м'ясного цеху складався з понад 50 видів м'ясної продукції.

Нагадаємо, того ж дня руйнівний ракетний удар агресор завдав по Дніпропетровській області, внаслідок чого зупинено залізничний рух через станцію Павлоград-2.

А в Миколаєві російські війська вночі 22 березня обстріляли морський порт. В результаті портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень.