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Війська РФ завдали ракетного удару по Павлограду: знищено залізничну станцію
Руйнівний ракетний удар агресор завдав Дніпропетровської області, внаслідок чого зупинено залізничний рух через станцію Павлоград-2.
Як повідомляє голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко, під час ракетного удару загинула одна людина. Зруйновано залізничне полотно та рейки, із яких зійшли 15 вантажних вагонів.
Залізничну станцію Павлоград-2 знищено.
"Рух через станцію зупинено на невизначений час", - зазначив Резніченко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Цього ж дня у Миколаєві російські війська вночі 22 березня обстріляли морський порт. В результаті портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
А на державному підприємстві "Сумихімпром" повністю ліквідували наслідки вчорашньої розгерметизації трубопроводу та незначного витоку аміаку через пошкодження внаслідок обстрілів.