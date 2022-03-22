Війська РФ завдали ракетного удару по Павлограду: знищено залізничну станцію

Руйнівний ракетний удар агресор завдав Дніпропетровської області, внаслідок чого зупинено залізничний рух через станцію Павлоград-2.

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Як повідомляє голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко, під час ракетного удару загинула одна людина. Зруйновано залізничне полотно та рейки, із яких зійшли 15 вантажних вагонів.

Залізничну станцію Павлоград-2 знищено.

"Рух через станцію зупинено на невизначений час", - зазначив Резніченко.

Цього ж дня у Миколаєві російські війська вночі 22 березня обстріляли морський порт. В результаті портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

А на державному підприємстві "Сумихімпром" повністю ліквідували наслідки вчорашньої розгерметизації трубопроводу та незначного витоку аміаку через пошкодження внаслідок обстрілів.