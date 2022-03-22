Росіяни завдали удару по морському порту у Миколаєві

У Миколаєві російські війська вночі 22 березня обстріляли морський порт. В результаті портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

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Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

"Сьогодні вночі по морському порту Миколаїв було завдано удару. Внаслідок цього портова інфраструктура отримала значні пошкодження", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зазначимо, Миколаївський морський порт – одне з провідних державних підприємств транспортної галузі України з переробки, експортних, імпортних, каботажних вантажів, забезпечення транзитних перевезень різних вантажів як генеральних, так і навалочних.

Відповідно до Закону України "Про морські порти України" функції адміністрації морського порту Миколаїв виконує Миколаївська філія державного підприємства Адміністрації морських портів України.

Зазначимо, як повідомили у Міністерстві інфраструктури, станом на понеділок, 21 березня, морські порти в Україні залишаються заблокованими. Ряд портів обслуговують наявний у причалів флот, але вхід і вихід із цих портів неможливий.

Нагадаємо, у Чорному морі російські війська вразили ракетами три судна, що йшли під панамськими прапорами.

Зазначимо, що з початку військової агресії проти України Росія заблокувала судноплавство цивільних судів у північно-західній частині акваторії Чорного моря вздовж українського узбережжя.