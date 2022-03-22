- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Росіяни завдали удару по морському порту у Миколаєві
У Миколаєві російські війська вночі 22 березня обстріляли морський порт. В результаті портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень.
Про це повідомила Адміністрація морських портів України.
"Сьогодні вночі по морському порту Миколаїв було завдано удару. Внаслідок цього портова інфраструктура отримала значні пошкодження", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, Миколаївський морський порт – одне з провідних державних підприємств транспортної галузі України з переробки, експортних, імпортних, каботажних вантажів, забезпечення транзитних перевезень різних вантажів як генеральних, так і навалочних.
Відповідно до Закону України "Про морські порти України" функції адміністрації морського порту Миколаїв виконує Миколаївська філія державного підприємства Адміністрації морських портів України.
Зазначимо, як повідомили у Міністерстві інфраструктури, станом на понеділок, 21 березня, морські порти в Україні залишаються заблокованими. Ряд портів обслуговують наявний у причалів флот, але вхід і вихід із цих портів неможливий.
Нагадаємо, у Чорному морі російські війська вразили ракетами три судна, що йшли під панамськими прапорами.
Зазначимо, що з початку військової агресії проти України Росія заблокувала судноплавство цивільних судів у північно-західній частині акваторії Чорного моря вздовж українського узбережжя.