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Россияне нанесли удар по морскому порту в Николаеве
В Николаеве российские войска ночью 22 марта обстреляли морской порт. В результате портовая инфраструктура получила значительные повреждения.
Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.
"Сегодня ночью по морскому порту Николаев был нанесен удар. В результате этого портовая инфраструктура получила значительные повреждения", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, Николаевский морской порт – одно из ведущих государственных предприятий транспортной отрасли Украины по переработке, экспортным, импортным, каботажным грузам, обеспечению транзитных перевозок различных грузов, как генеральных, так и навалочных.
В соответствии с Законом Украины "О морских портах Украины" функции администрации морского порта Николаев выполняет Николаевский филиал государственного предприятия Администрации морских портов Украины.
Отметим, как сообщили в Министерстве инфраструктуры, по состоянию на понедельник, 21 марта, морские порты в Украине остаются заблокированы. Ряд портов обслуживают имеющийся у причалов флот, но вход и выход из этих портов невозможен.
Напомним, в Черном море российские войска поразили ракетами три судна, которые шли под панамскими флагами.
Отметим, с начала военной агрессии против Украины Россия заблокировала судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.