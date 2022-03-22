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Россияне нанесли удар по морскому порту в Николаеве

Россияне нанесли удар по морскому порту в Николаеве
Фото: морской порт в Николаеве до прихода "Русского мира"

В Николаеве российские войска ночью 22 марта обстреляли морской порт. В результате портовая инфраструктура получила значительные повреждения.

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Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.

"Сегодня ночью по морскому порту Николаев был нанесен удар. В результате этого портовая инфраструктура получила значительные повреждения", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Отметим, Николаевский морской порт – одно из ведущих государственных предприятий транспортной отрасли Украины по переработке, экспортным, импортным, каботажным грузам, обеспечению транзитных перевозок различных грузов, как генеральных, так и навалочных.

В соответствии с Законом Украины "О морских портах Украины" функции администрации морского порта Николаев выполняет Николаевский филиал государственного предприятия Администрации морских портов Украины.

Отметим, как сообщили в Министерстве инфраструктуры, по состоянию на понедельник, 21 марта, морские порты в Украине остаются заблокированы. Ряд портов обслуживают имеющийся у причалов флот, но вход и выход из этих портов невозможен.

Напомним, в Черном море российские войска поразили ракетами три судна, которые шли под панамскими флагами.  

Отметим, с начала военной агрессии против Украины Россия заблокировала судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья.

Автор:
Светлана Манько