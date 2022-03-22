У Київській області згорів склад "Фармака": збитки становлять 1,5 млрд грн

Одна з найбільших українських фармацевтичних компаній "Фармак" у результаті бойових дій втратила склад у Київській області, де знаходилися готові ліки та сировина для них. Втрати оцінюються у 1,5 млрд грн.

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Про це повідомив член наглядової ради компанії "Фармак" Петро Чернишов.

"Склад "Фармака" знаходився під Макаровим (це неподалік Києва). Наскільки ми розуміємо, у цьому районі йшла танкова битва. І наш склад повністю згорів, компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат", – написав Чернишов.

За його словами, компанія працює над повноцінним відновленням роботи виробництва.

"Це складно, адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди. Упевнений, що співробітники компанії з цим впораються!" — підкреслив Чернишов.

Також він зазначив, що компанія "Фармак" допомагає боротьбі України за свободу та розірвала усі зв'язки з агресорами — Росією та Білоруссю.

ДОВІДКА:

"Фармак" – лідер фармацевтичного ринку України. У продуктовому портфелі компанії понад 400 лікарських засобів. Серед основних напрямків – ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні, протизастудні та інші препарати.

Компанія щорічно реінвестує у розвиток до 90% прибутку. Усього з 1995 року було інвестовано у модернізацію виробництва понад 310 млн доларів США. Щорічні інвестиції в наукові дослідження та розробки становлять приблизно 15 млн доларів США.

Продукція компанії представлена ​​більш ніж у 40 країнах ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу, Азії тощо.

"Фармак" входить до топ-25 інноваційних компаній, його визнано найбільшим платником податків серед фармвиробників України.

Зазначимо, селище міського типу Макарів розташоване у Бучанському районі Київської області, на північ від Житомирської траси. Багато днів там точилися бої, але вчора ЗСУ взяли під контроль цей населений пункт.