В Киевской области сгорел склад "Фармак": ущерб составляет 1,5 млрд грн

Одна из крупнейших украинских фармацевтических компаний "Фармак" в результате боевых действий потеряла склад в Киевской области, где находились готовые лекарства и сырье для них. Потери оцениваются в 1,5 млрд грн.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил член наблюдательного совета компании "Фармак" Петр Чернышов.

"Склад Фармака находился под Макаровым (это недалеко от Киева) Насколько мы понимаем - в этом районе шло танковое сражение. И наш склад полностью сгорел - компания понесла примерно 1.5 миллиарда гривен потерь. Мы работаем над полноценным восстановлением работы производства. Это сложно - ведь на складе было все сырье и первичная упаковка, а над Киевом летают снаряды", – написал Чернышов.

По его словам, компания работает над полноценным восстановлением работы производства.

"Это сложно - ведь на складе было все сырье и первичная упаковка, а над Киевом летают снаряды.Уверен что сотрудники компании с этим справятся!", - подчеркнул Чернышов.

Также он отметил, что компания "Формак"помогает борьбе Украины за свободу и разорвала все связи с агрессорами - Россией и Белорусью.

СПРАВКА:

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины. В продуктовом портфеле компании более 400 лекарственных средств. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90 % прибыли. Всего с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более 310 млн долларов США. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов США.

Продукция компании представлена ​​более чем в 40 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и т. д.

"Фармак" входит в топ-25 инновационных компаний, он признан крупнейшим налогоплательщиком среди фармпроизводителей Украины.

Отметим, поселок городского типа Макаров расположен в Бучанском районе Киевской области, к северу от Житомирской трассы. Много дней там шли бои, но вчера ВСУ взяли под контроль этот населенный пункт.