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В Киевской области сгорел склад "Фармак": ущерб составляет 1,5 млрд грн
Одна из крупнейших украинских фармацевтических компаний "Фармак" в результате боевых действий потеряла склад в Киевской области, где находились готовые лекарства и сырье для них. Потери оцениваются в 1,5 млрд грн.
Об этом сообщил член наблюдательного совета компании "Фармак" Петр Чернышов.
"Склад Фармака находился под Макаровым (это недалеко от Киева) Насколько мы понимаем - в этом районе шло танковое сражение. И наш склад полностью сгорел - компания понесла примерно 1.5 миллиарда гривен потерь. Мы работаем над полноценным восстановлением работы производства. Это сложно - ведь на складе было все сырье и первичная упаковка, а над Киевом летают снаряды", – написал Чернышов.
По его словам, компания работает над полноценным восстановлением работы производства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Это сложно - ведь на складе было все сырье и первичная упаковка, а над Киевом летают снаряды.Уверен что сотрудники компании с этим справятся!", - подчеркнул Чернышов.
Также он отметил, что компания "Формак"помогает борьбе Украины за свободу и разорвала все связи с агрессорами - Россией и Белорусью.
СПРАВКА:
"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины. В продуктовом портфеле компании более 400 лекарственных средств. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.
Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90 % прибыли. Всего с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более 310 млн долларов США. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов США.
Продукция компании представлена более чем в 40 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и т. д.
"Фармак" входит в топ-25 инновационных компаний, он признан крупнейшим налогоплательщиком среди фармпроизводителей Украины.
Отметим, поселок городского типа Макаров расположен в Бучанском районе Киевской области, к северу от Житомирской трассы. Много дней там шли бои, но вчера ВСУ взяли под контроль этот населенный пункт.