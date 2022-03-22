- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Войска РФ нанесли ракетный удар по Павлограду: уничтожена железнодорожная станция
Разрушительный ракетный удар агрессор нанес по Днепропетровской области, в результате чего остановлено железнодорожное движение через станцию Павлоград-2.
Как сообщает глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, при ракетном ударе погиб один человек. Разрушено железнодорожное полотно и рельсы, с которых сошли 15 грузовых вагонов.
Железнодорожная станция Павлоград-2 уничтожена.
"Движение через станцию остановлено на неопределенное время", — отметил Резниченко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В этот же день в Николаеве российские войска ночью 22 марта обстреляли морской порт. В результате портовая инфраструктура получила значительные повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет.
А на государственном предприятии "Сумыхимпром" полностью ликвидировали последствия вчерашней разгерметизации трубопровода и незначительной утечки аммиака из-за повреждений в результате обстрелов.