Войска РФ нанесли ракетный удар по Павлограду: уничтожена железнодорожная станция

Разрушительный ракетный удар агрессор нанес по Днепропетровской области, в результате чего остановлено железнодорожное движение через станцию Павлоград-2.

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Как сообщает глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, при ракетном ударе погиб один человек. Разрушено железнодорожное полотно и рельсы, с которых сошли 15 грузовых вагонов.

Железнодорожная станция Павлоград-2 уничтожена.

"Движение через станцию остановлено на неопределенное время", — отметил Резниченко.

В этот же день в Николаеве российские войска ночью 22 марта обстреляли морской порт. В результате портовая инфраструктура получила значительные повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет.

А на государственном предприятии "Сумыхимпром" полностью ликвидировали последствия вчерашней разгерметизации трубопровода и незначительной утечки аммиака из-за повреждений в результате обстрелов.