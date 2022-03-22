Угрозы населению нет: на "Сумыхимпроме" полностью ликвидировали последствия утечки аммиака

На государственном предприятии "Сумыхимпром" полностью ликвидировали последствия вчерашней разгерметизации трубопровода и незначительной утечки аммиака из-за повреждений в результате обстрелов. Никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

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Об этом сообщает пресс-служба "Сумыхимпром".

Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами предприятия и силами ГСЧС – трубопровод загерметизирован, наложен специальный бандаж. Подразделения ГСЧС завершили работы по осаждению аммиачного облака. Никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

"Персонал предприятия и сотрудники ГСЧС проявили мужество и слаженность при ликвидации последствий аварии – все действия происходили четко согласно плану ликвидации аварийных ситуаций", — говорится в сообщении.

К сожалению, один из сотрудников предприятия получил травму, ему уже оказана оперативная медицинская помощь.

Также сообщается, что работниками ПАО "Сумыхимпром" начаты регламентные работы по восстановлению технологического процесса, так как предприятие было экстренно остановлено в первый день войны – 24 февраля 2022 года.

Напомним, 21 марта 2022 года в 02:58 на государственном предприятии "Сумыхимпром" произошла чрезвычайная ситуация. В результате обстрела завода был поврежден трубопровод аммиака в цехе сложных минеральных удобрений. В результате разгерметизации трубопровода сработали аварийные системы защиты, при этом произошла незначительная утечка аммиака.