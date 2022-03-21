На "Сумыхимпроме" в результате обстрела произошла утечка аммиака

Российские войска около 4-х утра 21 марта обстреляли Сумы. Под удар попало ПАО "Сумыхимпром", в результате обстрела был поврежден 1 резервуар с аммиаком.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В 7:30 спасатели локализировали аварию. Сотрудники ГСЧС провели работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод, также осуществили необходимые меры для осаждения аммиачного облака.

Стало известно, что один работник предприятия получил травмы.

В 7:49 спасатели полностью ликвидировали аварию по выбросу аммиака. Теперь работники предприятия начали регламентные работы по восстановлению технологического процесса.

В то же время, по информации Живицкого, в результате аварии зона поражения составляет около 2,5 км. Учитывая направление ветра, под угрозой оказалось село Новоселица, при этом для Сум пока угрозы нет.

"Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов. Если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты)", - настоятельно порекомендовал Живицкий.

Что делать, если человек отравился аммиаком

В первую очередь нужно вывести пораженного на свежий воздух. Чтобы минимизировать последствия, нужно выпить немного молока с пищевой содой.

Параллельно нужно надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

Если аммиак повредил глаза, нужно промыть их водой или протереть вазелиновым или оливковым маслом. При поражении кожи – обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

Ранее оккупанты нанесли сильные удары по комбинату "Азовсталь" в Мариуполе. При этом генеральный директор предприятия Энвер Цкитишвилли заявил, что не стоит "хоронить" комбинат - завод еще может работать по полной.

Дело в том, что с тех пор как началась широкомасштабная война, руководители грамотно разработали программу остановки работы комбината. В то же время бои за металлургический комбинат продолжаются.